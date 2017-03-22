Saadet Partisi referandumdan hayır çıkmasını istiyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

EVETÇİLER, HAYIRCILAR

Halk oylamasına giden süreçte, başta hükümet olmak üzere herkesin birbirini itham etmekle meşgul olduğunu ve vatandaşların "evetçiler" ve "hayırcılar" diye kamplara ayrıldığını savunan Karamollaoğlu, "Bu kamplara bağlı olanlar da karşılarındakileri dost diye değil, aynı ülkede yaşayan, aynı değerleri paylaşan, bu ülkenin varlığını, birliğini, bütünlüğünü korumayı hedef edinen insanlar değil, birbirlerinin acımasız düşmanı gibi görüyor, böyle yaftalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Halk oylamasından "evet" ya da "hayır" çıkmasından çok ülkede huzuru sağlamanın önemli olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, "İnsanları kamplaştırdıktan sonra nasıl birleştireceksiniz?" diye sordu.

"REFERANDUM ÖNCESİ..."

Karamollaoğlu, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle herkese bir davette bulunduğuna dikkati çekerek, "Referandum öncesi silahlarını herkes toprağa gömsün, referanduma gidenler hisleriyle değil düşünerek karar versinler." dedi.

"HAYIR ÇIKMASI DAHA İYİDİR"

Düşünüldüğü takdirde doğru karar verileceğine inandıklarını dile getiren Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tekrar vurgu yapıyoruz, 'hayır' çıkması 'evet' çıkmasından daha evladır, daha iyidir. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü biz başkanlık sistemine karşı değiliz. Bugün getirilen sisteme karşıyız. Ondan dolayı da diyoruz ki eğer 'hayır' çıkarsa yeniden oturur herkesin kabul edebileceği, kimseye olağanüstü yetki vermeyen, güçler arasında, erkler arasında denge sağlayan bir sistemi birlikte kurarız.

Biz onun için herkesi, özellikle bu kadar karışık bir dönemde aklını başında tutanları itidale, düşünmeye ve bu memleketin hepimizin memleketi olduğunu hatırlamaya davet ediyoruz."