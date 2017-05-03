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Saadet Partisi'nden Abdullah Gül yorumu

Deniz Baykal'ın yaptığı açıklamaları değerlendiren Karamollaoğlu, "Herkes bir arayışın içinde, 'hayırlı olsun' diyoruz" diye konuştu.

03.05.2017 - 15:38
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Saadet Partisi'nden Abdullah Gül yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasına değinerek, anayasaların mutabakat metinleri olduğunu söyledi.

ABDULLAH GÜL SORUSU

Deniz Baykal'ın "Abdullah Gül'ün yüzde 49'un adayı olabileceği" yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi:

"HAYIRLI OLSUN"

"Bizde 'doğmamış çocuğa don biçilmez' derler. Henüz o noktaya gelmedik, zamanı geldiğinde bu meseleler elbette görüşülür. Sayın Gül'ün de, Sayın Baykal'ın da geçmişte Türkiye'nin yönetim kadrolarında yer almış önemli siyasi şahsiyetler olduğunu düşünerek, saygı duyuyorum. Ama her dediklerine de her noktada 'tamamdır' dememiz mümkün değil. Herkes bir arayışın içinde, 'hayırlı olsun' diyoruz."

MERAL AKŞENER'İN ZİYARETİ

Karamollaoğlu, Meral Akşener'in yarın kendisini ziyaret edeceğinin belirtilmesi üzerine, bunun dostane bir ziyaret olduğuna dikkati çekerek, ziyarette Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu şartları, gelişmeleri mütalaa etme imkanının doğacağını söyledi.

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