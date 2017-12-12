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Saakaşvili serbest bırakıldı

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili serbest bırakıldı.

AA | 12.12.2017 - 03:50..
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"Suç örgütlerine yardım etmek ve örgütlerin suçlarını gizlemek" iddiasıyla geçen cuma gecesi gözaltına alınan Saakaşvili, Kiev Peçerskiy mahkemesine çıkartıldı.

Gün boyu süren duruşmada, Saakaşvili üç avukatıyla savunma yaptı.

Saakaşvili serbest bırakıldı

TARAFTARLARIYLA BULUŞTU

Savcılığın, Saakaşvili hakkında ev hapsi cezası verilmesini talep ettiğini belirten Mahkeme Başkanı Larisa Tsokol, bu talebin reddedildiğini açıkladı. Mahkemenin serbest bırakma kararının gerekçesi 14 Aralık'ta açıklanacak.

Saakaşvili, duruşmanın hemen ardından mahkeme binası önünde bekleyen taraftarlarıyla buluştu.

Saakaşvili, suç örgütlerine yardım ettiği ve onların suçlarını örttüğü iddiasıyla geçen hafta Ukrayna istihbarat görevlilerince oturduğu binanın çatısında gözaltına alınmış ancak destekçilerinin müdahalesiyle güvenlik güçlerinin elinden kurtulmuştu.

Ukrayna Başsavcılığının yakalama kararıyla Saakaşvili, birkaç gün sonra tekrar gözaltına alınmıştı.

Saakaşvili serbest bırakıldı

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