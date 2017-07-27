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Saakaşvili Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldı

Poroşenko tarafından Ukrayna vatandaşı olarak Odessa Valisi olan Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, vatandaşlıktan çıkarıldı.

27.07.2017 - 02:08
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Ukrayna Radikal Partisi Milletvekili İgor Mosiyçuk yaptığı açıklamada, elinde Saakaşvili'nin Ukrayna vatandaşlığından çıkartıldığına ilişkin verilerin bulunduğunu söyledi.

Mosiyçuk'un bu açıklamasından sonra, Ukrayna'nın TSN haber portalı da, Ukrayna Göçmenlik Servisi'ne dayanarak, Saakaşvili'nin Ukrayna vatandaşlığından çıkartıldığını doğruladı. Habere göre, Saaşakvili, vatandaşlık alırken yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle, Ukrayna vatandaşlığından çıkartıldı. Saakaşvili'nin vatandaşlık başvurusu için form doldururken, Ukrayna'da veya başka bir ülkede aleyhinde açılmış dava olmadığını beyan ettiği, buna karşılık Gürcistan'da kendisi hakkında gıyabi tutuklama kararının olduğu belirtiliyor.

Diğer taraftan Saakaşvili'nin basın sözcüsü Darina Çij, Saakaşvili'nin Ukrayna vatandaşlığından çıkartılmasına ilişkin kendisinin elinde bir veri bulunmadığını ifade etti.

Saakaşvili Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldı

GÜRCİSTAN'A İADE EDİLEBİLİR

Saakaşvili, iki yıl önce Odessa valiliği görevine getirildikten sonra, önce hükümetle, daha sonra ise Cumhurbaşkanı Poroşenko ile sert tartışmalara girmiş ve bunun sonucunda, geçen yılın kasım ayında görevden alınmıştı. Bu olayın ardından Saakaşvili, Ukrayna'daki muhalif hareketlerden birinin başına geçmişti. Saakşvili hakkında Gürcistan'da, cumhurbaşkanı olduğu dönemde devlet kaynaklarını suiistimal etmek ve görevi kötüye kullanmak suçlamaları nedeniyle gıyabi tutuklama kararı bulunuyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, önceki gün bir Gürcü gazetesine verdiği demeçte, Saakaşvili'nin Gürcistan'a iade edilme konusundaki bir soruya verdiği cevapta, bu konuda somut kanıtların ortaya konması halinde Ukrayna'nın Gürcü makamlarıyla işbirliği yapabileceğini söylemişti.

UKRAYNA HÜKÜMETİ DOĞRULADI

Ukrayna Devlet Göç Dairesi'nin sitesinde yayınlanan açıklama, iddiayı doğruladı. Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko da, Eski Gürcistan Başbakanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna vatandaşlığından çıkarılması ile ilgili kararname yayınladı.

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