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Sabih Kanadoğlu'nun 'ordu savaş kazanamaz' iddiası

Yargıtay Onursal Başsavcısı Kanadoğlu, anayasa değişiklik paketi ile ordunun savaşa hazır konumunu bağdaştırarak ilginç bir çıkış yaptı.

01.02.2017 - 21:07
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2007 cumhurbaşkanlığı seçiminde fiili sistemin önünü tıkayan 367 garabetinin mucidi olarak bilinen Yargıtay Onursal Başsavcısı Kanadoğlu, Anayasa değişiklik paketinin geçmesi durumunda, Türk ordusunun savaş kazanamayacağını iddia etti.

"BU ORDU SAVAŞ KAZANAMAZ"

Sözcü Gazetesi'ne konuşan Kanadoğlu ayrıca "KHK'larla birlikte kuvvet komutanlarının atanması ve görevden alınmasında Genelkurmay Başkanı devreden çıkarıldı. Ordudaki emir-komuta zincirini kaldırdığınız takdirde, o ordu savaşa katılamaz, katıldığı savaşı kazanması da mümkün olmaz. İçine siyasetin girdiği ordunun savaşları kazanması imkansız hale gelecektir." dedi.

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