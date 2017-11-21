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Sadettin Saran'ın evinden böcek çıktı

Sadettin Saran, Aralık 2011'de aşk yaşamaya başladığı Diş Hekimi Emek Külür ile Eylül 2012'de nikâh masasına oturmuştu.

21.11.2017 - 12:05
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Sadettin Saran'ın evinden böcek çıktı

Ünlü çiftin arası, kıskançlık nedeniyle geçtiğimiz aylarda bozuldu ve Saran 11 Ağustos'ta mahkemeye başvurup boşanma davası açtı.

ÜÇ EVİ ESKİ EŞİNE VERDİ

Çift, tek celsede boşanırken, İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli yapılan duruşmaya Sadettin Saran ve Emek Külür katılmış, Sadettin Saran evlilik döneminde alınan ikisi yurt dışında, biri Nişantaşı'nda olmak üzere toplam üç evi eski eşine bırakmıştı.

EVDE BÖCEK VAR

Sabah'ta yer alan habere göre, tüm bu boşanma aşamaları sırasında ünlü iş adamı, evinde böcek adıyla tabir edilen bir dinleme cihazı buldu. Cihazı eşinin ya da arkadaşının eve yerleştirdiğini beyan ederek, şüphelilerin tespit edilmesini isteyen Saran, savcılığa başvurdu. Geçtiğimiz günlerde Saran'ın evinde polisler tarafından inceleme yapıldı. Soruşturma sürüyor.

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