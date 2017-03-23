Sadiq Khan: Bizi bölemeyeceksiniz

Khan, Westminster’da aracıyla yayaları ezen ve bıçakla polise saldıran şahsı hızla etkisiz hale getiren güvenlik güçlerini ve yaralılara müdahale eden sağlık ekiplerini de tebrik etti.

"BİZİ BÖLEMEYECEKSİNİZ"

Khan, “Kalbim sevdiklerini kaybedenler ve bugünkü saldırıdan etkilenenlerle. Şehrimizde güvenliğin temini için çalışan bir polis de trajik biçimde görevi başında hayatını kaybetti. Aklım onun ailesinde. Londralılar adına bizleri güvende tutmak için güç durumlarda inanılmaz zorluklarda çalışan polis ve acil servis çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Bize zarar vermek ve yaşam tarzımızı tahrip etmek isteyenlere mesajım şu: Başaramayacaksınız. Bizi bölemeyeceksiniz, teröristlerden korkmuyoruz."