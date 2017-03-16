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Şahan Gökbakar ikinci kez baba oldu

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar doğum yaptı.

16.03.2017 - 11:26
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şahan

Selin Gökbakar, 2015'te Şahan Gökbakar ile nikah masasına oturmuş, aynı yıl oğlu Deniz Efe'yi dünyaya getirmişti.

KIZLARINA 'ELA' İSMİNİ VERECEKLER

İkinci kez hamile olan Selin Gökbakar, bu kez kız bebek dünyaya getirdi. İlk çocuklarına isim bulmakta bir hayli zorlanan ünlü çift, kızlarına 'Ela' ismini verecek.

"CANIM KIZIM HOŞGELDİN"

Şahan Gökbakar mutlu haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı:

"Canım kızım hoşgeldin... Ömrün güzel olsun, sağlık ve başarı dolu, mutlu bir hayat aksın önünde... Vicdanlı ve iyi bir insan ol canım kızım. Yürekli ol. Merhametli ol. Sevgi dolu ol. İyi huylu ol..Hep gülümse inşallah... Aslında ne söylesem ne dilesem boş, sen sadece ANNEN gibi ol yeter bana...Hayatımda tanıdığım en güzel kalp ANNEN'de çünkü. Hep çok sev anneni kızım, hiç üzme. Seni bana o verdi, kıymetlimdir unutma...Seni cok seviyorum kalbimi pembeye boyayan minik prensesim..."

Şahan Gökbakar ikinci kez baba oldu

Şahan Gökbakar ikinci kez baba oldu

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