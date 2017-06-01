taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.542
USD
3,5275
EURO
3,9662
ALTIN
143,94
PETR
51,1900

Şahan Gökbakar'ı sinirlendiren yorum

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde bebeğini uyutmaya çalışırken video paylaştı.

01.06.2017 - 05:55
  1. Haberler
  2. Magazin

Şahan Gökbakar'ı sinirlendiren yorum

Şahan Gökbakar dün bebeğine ninni söylediği bir videoyu Instagram'da paylaştı. Bir takipçisi "Bakıcı nerede acaba? Kesin arada video falan çekme için kucağına alıyorsundur, iki çocukla uğraşmak hiç öyle eğlenceli falan olmuyor." yazdı.

"ZEVK ALMIYORSANIZ ÇOCUK YAPMAYIN"

Şahan Gökbakar takipçisinin yazdığı bu yoruma sinirlendi ve şu karşılığı verdi: "Siz zevk almıyorsanız, keşke çocuk yapmasaydınız. Dadımız yok. Bu eşimin (Selin) isteği. Ben de bu durumdan memnunum. İki evladımızı da biz büyütüyoruz!"

İlginizi Çekebilir
Amine Gülşe aileye girdi
Amine Gülşe, ayrılık söylentilerine inat Mesut Özil’in ailesiyle samimiyeti ilerletti.
Arda Kural: Hayranlarım beni şımarttı
Rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren ve ekranlardan uzak kalan Arda Kural, ekranlara geri döndüğünü açıkladı.
Arda Turan: Kardeşimle gurur duyuyorum
Arda Turan, Çengelköy’deki bir çay bahçesinde sahur yaptı.
Aşkın Nur Yengi yüzüğünü ters çevirdi
Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, eski eşi Haluk Bilginer'in kendisine aldığı 300 bin TL'lik yüzükle poz vermek istemedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

121
Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

147
Cougar tipi helikopter kazalarında 28 asker şehit oldu

Cougar tipi helikopter kazalarında 28 asker şehit oldu

43
Türkiye Kupası'nda şampiyon Konyaspor

Türkiye Kupası'nda şampiyon Konyaspor

56
Muğla'da polise taşlı saldırı

Muğla'da polise taşlı saldırı

6
Şırnak'ta şehit olan askerlerin ailelerine acı haber ulaştı

Şırnak'ta şehit olan askerlerin ailelerine acı haber ulaştı

6
Ürdün'den İsrail'e Mescidi Aksa notası

Ürdün'den İsrail'e Mescidi Aksa notası

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM