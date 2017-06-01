Şahan Gökbakar'ı sinirlendiren yorum

Şahan Gökbakar dün bebeğine ninni söylediği bir videoyu Instagram'da paylaştı. Bir takipçisi "Bakıcı nerede acaba? Kesin arada video falan çekme için kucağına alıyorsundur, iki çocukla uğraşmak hiç öyle eğlenceli falan olmuyor." yazdı.

"ZEVK ALMIYORSANIZ ÇOCUK YAPMAYIN"

Şahan Gökbakar takipçisinin yazdığı bu yoruma sinirlendi ve şu karşılığı verdi: "Siz zevk almıyorsanız, keşke çocuk yapmasaydınız. Dadımız yok. Bu eşimin (Selin) isteği. Ben de bu durumdan memnunum. İki evladımızı da biz büyütüyoruz!"