Şahan'dan evlilik yıl dönümü mesajı

Eşi ile yer aldığı fotoğrafı Instagram sayfasında paylaşan Gökbakar, altına şu notu düştü:

"BİN KERE GELSEM DÜNYAYA YİNE SENİ BULURUM"

"Tam iki sene evvel bugün... Bu iki sene içinde bana iki çoçuk veren, her halimle katlanan, hep yanımda olan, sevgisini hep hissettiğim, fedakar canım karım. Diğer yarım... Bin kere gelsem dünyaya yine seni bulur, seni severdim. Nice mutlu yıl dönümlerine..."

"85 MİLYON KAZANDI"

Toplamda 7 milyon 217 bin kişi tarafından izlenen Recep İvedik 5, Şahan Gökbakar'a 85 milyon TL kazandırdı.

