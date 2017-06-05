Sahibinden.com'a rekabet soruşturması

Türkiye'de internetin en büyük satış sitelerinden olan Sahibinden.com, tekelleşme ve bunun üzerinden fahiş fiyatlar uygulamakla suçlanıyor.

"BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ"

Rekabet Kurulu (RK) önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitlerin bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden.com'a soruşturma açılmasına karar verdi.

Gerekçenin de yer aldığı RK'nın açıklamasında "Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır." deniliyor.

4054 SAYILI KANUN'UN 6. MADDESİ HAKKINDA

Madde 6- Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.