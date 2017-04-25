Sahta plakayı önleyecek mühürler Almanlara yaptırıldı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda düzenlenen törende, araç plakaları için yaptırılan yeni damga mühürlerini yetkili oda temsilcilerine dağıttı.

DAMGA MÜHÜRLERİ ALMANYA'DA ÜRETİLDİ

Sahte plakayı önleyecek yeni mühürler Almanya'da yapıldı. Ufak bir teneke plakasının Almanlara yaptırılması ise kafalarda soru işaretleri bıraktı. Türkiye ufak bir teneke plakayı üretemiyor mu?

TŞOF Başkanı Apaydın, "Bu plakanın örneğini Almanya'da yaptırdık ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün trafikle ilgilenen birimine verdik. Onlar bunun üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Bakanlığımızdan izin çıkarsa o plakaları basmaya devam edeceğiz."