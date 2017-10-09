Şaka kurbanı sağdıç hastanelik oldu

Çin'in Şandong bölgesindeki Dongying kentindeki bir düğünde yapılan şakada sağdıç başını zemine vurarak bilincini yitirdi.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Bir düğün davetlisinin cep telefonuna kaydedilen görüntülerde 6 adam sağdıcı ayaklarından tutarak havaya atıyor. O anda ise sağdıç başını zemine vuruyor ve bayılıyor.

Düğündeki şaka, sağdıcı hastanelik etti VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

​Başını çarptıktan sonra bir süre için bilincini kaybeden ve hastaneye kaldırılan adam, hala hastanede müşahade altında tutuluyor.

ÇİN'DEKİ GELENEK

Da Hang adı verilen gelenek, Çin'in kırsal kesiminde, düğünlerde seyirciyi ve evlenecek çiftleri eğlendirmek amacıyla sürdürülüyor ama geleneğe göre battaniye kullanılması gerekirken videoda bunun atlandığı görülüyor.