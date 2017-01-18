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Sakarya’da ByLock kullanan 20 kişi gözaltında

Sakarya'da ByLock kullanan 20 sağlık çalışanı FETÖ/PDY üyeliğinden gözaltına alındı.

18.01.2017 - 16:22
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fetö

Sakarya’da ByLock kullandığı tespit edilen 20 sağlık çalışanı gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda Sakarya merkezli 3 ilde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen aralarında doktor, diş hekimi ve hemşirenin bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen 26 sağlık çalışan için yakalama kararı çıkartıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri şuana kadar 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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