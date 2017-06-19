taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.136
USD
3,5197
EURO
3,9355
ALTIN
141,31
PETR
47,5800

Sakarya'da su baskını

Sakarya'da öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

19.06.2017 - 16:38
  1. Haberler
  2. Yaşam

Sakarya'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış kısa bir süre sonra etkisini artırdı. Kuvvetli sağanak yağış sonrası kentteki birçok yerde su taşkınları yaşandı.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde cadde ve sokaklar yağmur suyuyla dolarken, evlerin zemin katlarını ve iş yerlerini su bastı. Bazı vatandaşlar yağış boyunca evlerinden ve iş yerlerinden dışarıya çıkamadı.

Sakarya'da su baskını

BİRÇOK EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Erenler İlçesi'ndeki birçok mahallede evleri su bastı. Eşyaları sular altında kalan vatandaşlar, evlere giren suyu kendi çabalarıyla tahliye etmeye çalıştı. Modern Sanayi, Dörtyol Sanayisi'nde yollarda biriken suyun yüksekliği 30 santimetreyi geçti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, kuvvetli yağış sonrası su baskınlarının olduğu bölgelerde çalışma başlattı.

Sakarya'da su baskını

Sakarya'da su baskını

Sakarya'da su baskını

Sakarya'da su baskını

Sakarya'da su baskını

Sakarya'da su baskını

Sakarya'da su baskını

Sakarya'da su baskını

Sakarya'da su baskını

İlginizi Çekebilir
Kars'ta köylülerin korkulu rüyası: Engerek yılanları
Kars'ta zehirli bir tür olan ve Aras Nehri'nin Karakurt-Kağızman arasında görülen engerek yılanları, köylüleri tedirgin ediyor.
Çocuklar bu atıştırmalıklara bayılacak
Hem eğlenceli görünen hem de çok lezzetli olan bu atıştırmalıklara çocuklarınız ‘hayır’ diyemeyecek.
Evlatlık verilen ünlüler
Ekranlarda görülen ve zaman zaman yaşamlarına gıpta edilen ünlü isimlerin, hayatları trajik gerçeklerle dolu.
Oturuşunuz kişiliğinizi yansıtıyor
Oturma şekliniz karakteriniz hakkında mesajlar içeriyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'dan Suriye'de DEAŞ hedeflerine füze saldırısı

İran'dan Suriye'de DEAŞ hedeflerine füze saldırısı

89
Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

236
PKK'nın Öcalan anıtı F-16'ları bekliyor

PKK'nın Öcalan anıtı F-16'ları bekliyor

148
Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

56
Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltında

Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltında

354
ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

120
Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM