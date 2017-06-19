Sakarya'da su baskını

Sakarya'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış kısa bir süre sonra etkisini artırdı. Kuvvetli sağanak yağış sonrası kentteki birçok yerde su taşkınları yaşandı.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde cadde ve sokaklar yağmur suyuyla dolarken, evlerin zemin katlarını ve iş yerlerini su bastı. Bazı vatandaşlar yağış boyunca evlerinden ve iş yerlerinden dışarıya çıkamadı.

BİRÇOK EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Erenler İlçesi'ndeki birçok mahallede evleri su bastı. Eşyaları sular altında kalan vatandaşlar, evlere giren suyu kendi çabalarıyla tahliye etmeye çalıştı. Modern Sanayi, Dörtyol Sanayisi'nde yollarda biriken suyun yüksekliği 30 santimetreyi geçti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, kuvvetli yağış sonrası su baskınlarının olduğu bölgelerde çalışma başlattı.

































