Sakarya’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre,Sakarya’nın Erenler İlçesi Gebeş Mevkinde plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Adapazarı istikametindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Durumu gören diğer sürücüler hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobilde gerekli kontrolleri yapmasının ardından kazada yaralanan 2 kişi 112 acil ekiplerince Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Vatandaşların arabayı itilerek yol kenarına alınmasıyla yol trafiğe açılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.