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Sakarya'daki vahşetin kurbanı Suriyeli anne-oğla veda

Kaynarca ilçesinde komşusu ve eşinin iş arkadaşı tarafından öldürülen Suriyeli hamile kadın ile 11 aylık oğlunu 10 bin kişi uğurladı.

08.07.2017 - 17:25
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Kaynarca'da meydana gelen olayda, dün doğum için hastaneye gitmeyi planlayan 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu  Halaf Al-Rahmun önceki gün hunharca öldürüldü. Komşusu ve eşinin iş arkadaşı Birol Karacal ve Cemal Bay, girdikleri evde önce 11 bebeğini boğarak öldürdükleri Emani Al- Rahmun'u kaçırıp tecavüz ettikten sonra katletti. Kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanan vahşetin failleri kısa sürede yakalandı ve dün tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sakarya'daki vahşetin kurbanı Suriyeli anne-oğla veda

CENAZE TÖRENİNE 10 BİN KİŞİ KATILDI

Vahşete kurban giden Halid Al- Rahmun ve bebeği Halaf Al- Rahmun'un dün İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından akşam Adapazarı'na getirildi. Bugün, Adapazarı şehir merkezindeki Orhan Camii'ndeki öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez,  Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı.

Suriyeli anne ve bebeğinin cenaze namazı kılındı VİDEO

Sakarya'daki vahşetin kurbanı Suriyeli anne-oğla veda

Cenaze namazı öncesi kadın örgütleri temsilcileri 'Mesele Suriyeli olmak değil, kadın olmak' yazılı pankart açtı. Cenazede açılan pankartlarda  'Müminler ancak kardeştir', 'Irkçılık haramdır', 'Sakarya Suriyelilerin vatanıdır, Anadolu mazlumların yurdudur', 'Hepimiz Suriyeliyiz, hepimiz Türkiyeliyiz Çanakkale şahidimizdir' yazılı viz ve pankartlar açıldı. Kalabalık 'İdam' ifadeleri dikkati çekti.

Sakarya'daki vahşetin kurbanı Suriyeli anne-oğla veda

BAKAN KAYA, BABAYA BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİNDE BULUNDU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya cenaze namazı öncesi eşi, oğlu ve doğmamış bebeğini kaybeden Halid Al- Rahmun'a başsağlığı dileğinde bulundu. Halit Al-Rahmun eşinin ve oğlunun tabutlarına sarılarak ağlarken fenalaşınca,  112 Acil ekipleri tarafından ambulansa götürüldü.
Bazı gruplar cenaze töreni öncesinde 'İdam' sloganları atarken, cenazeye katılanlar sık sık tekbir getirdi.

Sakarya'daki vahşetin kurbanı Suriyeli anne-oğla veda

ANNE VE OĞLUNUN CENAZESİ HATAY'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Cenaze namazının ardından anne ve oğlunun tabutları tekbirler eşliğinde ambulansa taşındı. Anne ve oğlunun cenazeleri Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla Hatay'a götürülecek. Anne ve oğlunun cenazeleri Suriye'nin İdlib şehrinde toprağa verilecek.

Sakarya'daki vahşetin kurbanı Suriyeli anne-oğla veda

Sakarya'daki vahşetin kurbanı Suriyeli anne-oğla veda

Sakarya'daki vahşetin kurbanı Suriyeli anne-oğla veda

Sakarya'daki vahşetin kurbanı Suriyeli anne-oğla veda

Sakarya'daki vahşetin kurbanı Suriyeli anne-oğla veda

Sakarya'daki vahşetin kurbanı Suriyeli anne-oğla veda

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