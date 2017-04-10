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Sakıp Sabancı vefatının 13. yıl dönümünde anıldı

Sabancı Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, vefatının 13. yıl dönümünde kabri başında tören düzenlendi.

10.04.2017 - 15:44
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Sabancı Holding'in 13 yıl önce vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Sakıp Sabancı vefatının 13. yıl dönümünde anıldı

SABANCI VEFATININ 13. YIL DÖNÜMÜ

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, törende yaptığı konuşmada, "Sakıp Bey'in aramızdan ayrılışının 13. yılında onu anmak ve özlemimizi bir kez daha dile getirmek için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. O, Türkiye'nin Sakıp Ağası'ydı. Aradan geçen bunca yıla rağmen onu ilk günkü gibi özlüyoruz ve arıyoruz." dedi.

Sakıp Sabancı vefatının 13. yıl dönümünde anıldı

"SAKIP SABANCI'NIN BİTMEYEN POZİTİF ENERJİSİ VARDI"

Sakıp Sabancı'nın en önemli özelliğinin bitmeyen pozitif enerjisi olduğunu belirten Göçmen, "İletişim, paylaşmak, şeffaflık onun çok sevdiği ve onu Sakıp Sabancı yapan özelliklerdi. Hayatı boyunca bize samimiyetin ve tevazunun ne kadar önemli olduğunu anlattı. Bize güven unsurunu aşıladı. 'Dost olun, arkadaş olun, dostunuz olsun, arkadaşınız olsun. İnsan sevdikçe ve sevildikçe mutlu olur' sözü ilk günkü gibi hala kulaklarımızda." ifadelerini kullandı.

Sakıp Sabancı vefatının 13. yıl dönümünde anıldı

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