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Sakız Adası'nda göçmen protestosu

Adada yaşam savaşı veren göçmenler yaklaşan kışla birlikte içinde bulundukları zorlu şartlara dikkat çekti

23.10.2017 - 09:25
  1. Haberler
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SAKIZ

Suriye ve Afrika’dan kaçarak Yunanistan’a sığınan göçmenler alarm çanları çalıyor. Sakız Adası’nda resmi rakamlara göre sayıları 2 bin beş yüzü aşan sığınmacılar, yaklaşan kışla birlikte çadırlardaki zorlu yaşam şartlarına dikkat çekmeye çalıştı.

"BURADA İNSANLIK KALMADI"

Ada halkı ile birlikte düzenlenen gösteride protestocular yetkililerin ilgisizliğinden yakındı: “Burada insanlık kalmadı. Su yeterli değil. Bize günde sadece bir şişe veriyorlar. Bir kişi için bu yeterli değil. Gıda da yetmiyor. Çadır vermiyorlar. Kamp yetkilileri, “Bizi ilgilendirmez, gidin sokakta yatın.” diyorlar. 750 kişi kapasiteli kampta şu anda 4 bin kişi var.”

"5 BİN KİŞİYİ NASIL SOĞUKTA BIRAKABİLİRSİNİZ"

Sorunun ada turizmini de sekteye uğrattığını belirten yerli halk, Avrupa Birliği’nin durumu görmezden geldiği şikayetinde bulundu: “Kış geliyor. Hava şartları yaşam koşullarını zorlaştıracak. Çadırlarda yaşayan 5 bin kişiyi nasıl soğukta bırakabilirsiniz? Onlarla ilgilendiğinizi bu şekilde mi gösteriyorsunuz? Biz, sığınmacıların adayı terk etmesini istiyoruz. Sakız adasında sıkışıp kalmalarını değil.”

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