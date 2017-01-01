taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5269
EURO
3,7117
ALTIN
130,46
PETR
56,7300

Saldırı sonrası Reina'dan açıklama

Kanlı saldırının gerçekleştiği gece kulübünün sahibi, 2 haftadır bölgede olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Haber Merkezi | 01.01.2017 - 15:42
  1. Haberler
  2. Gündem
Saldırı sonrası Reina'dan açıklama

2017'nin ilk saatlerinde kanlı bir terör saldırısının yaşandığı gece kulübü Reina'nın sahibi Memet Koçarslan, saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLER ALINMIŞTI

Koçarslan, yaklaşık iki haftadır bölgede olağanüstü emniyet tedbirlerinin alındığını 24 saat uygulamaların yapıldığını belirtti.

DEVLET MİLLET EL ELE

Reina'nın sahibi, açıklamasında "Emniyet güçlerimiz tarafından alınan tüm bu önlemlere rağmen maalesef bu elim olay gerçekleşmiştir. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. İnsanlığa, milletimize ve ülkemize yapılan bu terör saldırısının, birliğimizi bozamayacağını, kardeşliğimizi yok edemeyeceğine, devletimizin milletimizle el ele terörü yok edeceğini inancımız tamdır." ifadelerine yer verdi.

Saldırı sonrası Reina'dan açıklama

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı

Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı

801
Reina'daki saldırının görgü tanığı: Herkesi taradılar

Reina'daki saldırının görgü tanığı: Herkesi taradılar

112
Amberin Zaman'ın PKK hayranlığı

Amberin Zaman'ın PKK hayranlığı

527
Reina'daki futbolcu saldırı anını anlattı

Reina'daki futbolcu saldırı anını anlattı

24
Görgü tanığı Reina'daki saldırıda yaşananları anlattı

Görgü tanığı Reina'daki saldırıda yaşananları anlattı

133
AB'den Ortaköy saldırısına ilişkin açıklama

AB'den Ortaköy saldırısına ilişkin açıklama

172
Soylu ve Akdağ Reina'daki saldırıya ilişkin açıklama yaptı

Soylu ve Akdağ Reina'daki saldırıya ilişkin açıklama yaptı

169
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM