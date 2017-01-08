Saldırılar Louvre müzesini de vurdu

Fransa'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen terör saldırıları, turizm sektörünü etkiledi. Başkent Paris'e giden turistlerin sayısı ise yüzde 16,6 oranında düştü.

LOUVRE ZARAR AÇIKLADI

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre, 2016'da 10 milyon euro'luk kayba uğradığını açıkladı.

Louvre müzesine giden turist sayısı yüzde 20 oranında azalarak 5.3 milyon kişiye düştü.

ORSAY'DA KAYIP YÜZDE 13

Empresyonist ve ekspresyonist tablo seçkisiyle meşhur Orsay müzesinin ziyaretçi sayısı 3.4 milyondan 3 milyona düşerek yüzde 13 oranında azaldı.