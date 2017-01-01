Saldırının ardından acı bekleyiş sürüyor

1 Ortaköy'de 1'i polis, 35 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından yaralıların hastanelerde tedavisi sürüyor.

Yaralılar gece kulübünden çıkarılarak olay yerinde bekleyen çok sayıda ambulansla, başta Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastane bahçesinde bekleyen bazı vatandaşlar yakınlarının durumuna ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

LİSTE OLUŞTURDULAR

Vatandaşlar, terör saldırısında yaralanan yakınlarını hastanede olup olmadığını görevlilere sorarak liste oluşturdu.

65 YARALI VAR

39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 65 kişi yaralandı.