Saldırıya uğrayan başörtülü kızın babası konuştu

İstanbul'da geçtiğimiz gün saldırıya uğrayan başörtülü genç kızı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün ziyaret etti.

Kızın babası Zeki Y. ise Kılıçdaroğlu'nun ziyareti hakkında konuştu.

"AÇIĞI KAPALISI OLMAMALI BU TOPLUMDA"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun evden ayrılmasının ardından basına açıklama yapan, F.D.A.Y.’nin babası Zeki Y., görüşmeyi şöyle anlattı: “Bu olaydan dolayı çocuk baskı altında. Destek, yardım alıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum geldiği, insanlığını gösterdiği için. Ama siyasilerin bu işe artık el atmalarını bekliyorum. Yarın tekrar bu işler meydana gelmemeli. Toplumsal çekişmeye dönüşmemesi lazım. Sayın Kılıçdaroğlu, bize geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Biz de teşekkür ettik. Bunların çok acı verici olduğunu söyledi. Biz de üzüldüğümüzü söyledik. Ama bunların da tekrar etmemesi için kendisine bazı tavsiyelerde bulunduk. ‘Siz yukarılarda ne iş görüyorsunuz?’ diye de sordum. Bu işler artık hallolmalı. Yani açığı, kapalısı olmamalı bu toplumda. Bunları söyledim. ‘Siz yukarıda çekişmelere tabi tutulursanız bunlar olur’ dedim. ‘Haklısınız’ diye cevap verdi.”

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