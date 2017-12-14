Salma Hayek'ten taciz itirafı

Hollywood'da patlak veren ve ünlü yapımcı Harvey Weinstein suçlandığı taciz skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. Aralarında oldukça ünlü yılzıdların da bulunduğu taciz mağdurlarına, Meksika asıllı güzel aktris Selma Hayek'te katıldı.

51 yaşındaki Hayek, New York Times için 'Harvey Weinstein benim de canavarım' başlıklı bir makale yazdı.

"YILLARCA BENİM CANAVARIMDI"

Cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan Weinstein için "O tutkulu bir sinefil, risk alıcı, filmdeki yeteneklerin destekçisi, bir baba ve bir canavardı. Yıllarca benim canavarımdı" diyen Hayek, yapımcı ile yaşadıklarını anlatması için gazetecilerin, oyuncu arkadaşı Ashley Judd da dahil çok sayıda kaynaktan kendisiyle iletişim kurduğunu belirtti.

"CLOONEY VE TARANTİNO BENİ TECAVÜZDEN KORUMUŞ OLABİLİR"

Meksika'dan ABD'ye geliş hikayesi, kariyerinden ve Weinstein'ın sektördeki öneminden bahseden Hayek 'en büyük hayali' olan Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatını anlatan filmi çekmek için Weinstein ile anlaştığını anlattı.

"Onu, yönetmen Robert Rodriguez ve yapımcı Elizabeth Avallan ile olan ilişkim nedeniyle biraz tanıyordum. Ama o dönem bildiklerim sadece dikkat çekici bir zekası olduğu, sadık bir arkadaş ve aile babası olduğuydu" diyen Hayek "Şimdi bildiklerim ışığında beni onun tecavüzden koruyan şeyin Quentin Tarantino ve George Clooney ile olan dostluğum olup olmadığın merak ediyorum" ifadelerine yer verdi.