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SAMER'in anketinde hayır önde

SAMER’in 16 bölge kentinde yaptığı anket sonuçlarına göre ‘Hayır’ yüzde 64,6 ile açık ara önde..

05.04.2017 - 08:57
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SAMER'in anketinde hayır önde

SAMER'in anketinde hayır önde

Referanduma sayılı günler kala anketler de peş peşe yayınlanmaya devam ediyor.

Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER), aralarında Diyarbakır, Urfa Van, Mardin, Kars, Hakkari, Dersim, Bingöl, Siirt, Şırnak, Muş, Ağrı ve Batman’ın da bulunduğu 16 kentte referandum için yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

HAYIR AÇIK ARA ÖNDE

Ankete göre, bölgede ‘Hayır’ açık ara önde...

Bölge halkının yüzde 58,2’si referandumda “Hayır” oyu, yüzde 29,5’i “Evet” oyu kullanacağını, yüzde 7,9’u kararsız olduğunu, yüzde 2,3’ü sandığa gitmeyeceğini ve yüzde 2,1’i bu soruya yanıt vermeyeceğini beyan etti.

SAMER'in anketinde hayır önde

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA

Oy oranlarına göre karasızların oyu dağıtıldığında ise yüzde 64,6 oranında “Hayır”, yüzde 32,75 oranında “Evet” ve yüzde 2,56 oranında ise “Sandığa gitmem” sonuçlarına ulaşıldı.

SAMER'in anketinde hayır önde

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