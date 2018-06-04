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Samsun- Sivas Demiryolu Hattı eylülde açılıyor

90 yıllık demiryolu hattının yenileme işleminin yüzde 80'i tamamlandı.

İHA | 04.06.2018 - 09:55..
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Samsun- Sivas Demiryolu Hattı eylülde açılıyor

Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; 2015 yılının Eylül ayında tren trafiğine kapatılan Samsun- Sivas(Kalın) demiryolu hattında modernizasyon çalışmaları hızla devam ediyor. 378 kilometre mesafede olan Samsun - Sivas arasında istasyon yolları dâhil toplam 420 kilometrelik bir çalışma yürütülüyor.

YAPIM BEDELİ 1,2 MİLYAR LİRA

Kuzey- güney koridorundaki yük trafiğinin demiryollarına aktarılması sağlanacak
Modernizasyon çalışmasında yüzde 80 fiziksel ilerleme sağlandı. Şu ana kadar 383 kilometre ray döşendi. Projenin toplam yapım bedeli 1,2 milyar lira.

Bu çalışmayla; yaklaşık 90 yıllık hattın alt yapısı ve üst yapısı yenilenerek, sinyalizasyon sisteminin de devreye alınması ile hat kapasitesi arttırılacak ve kuzey-güney koridorundaki yük trafiğinin demiryollarına aktarılması sağlanacak.

Samsun- Sivas Demiryolu Hattı eylülde açılıyor

TREN SAYISI 30'A ÇIKACAK

Projeyle; yük taşımacılık potansiyeli yüksek olan hat kesiminde tren hızları, hat kapasitesi ve kabiliyeti arttırılarak daha konforlu, güvenli ve hızlı bir işletmecilik yapılması, bakım maliyetlerinin azaltılması amaçlandı. Projenin yüzde 58’lik kısmı AB hibe fonlarından, geri kalan kısmı ise öz kaynaklardan karşılandı. Proje öncesinde 20 olan tren sayısı 30’a çıkacak ve bu sayede hat kapasitesinde yüzde 50’lik bir artış meydana gelecek.

Samsun- Sivas Demiryolu Hattı eylülde açılıyor

EYLÜL 2018'DE AÇILACAK

2015 yılının Eylül ayında tren trafiğine kapatılan Samsun- Sivas demiryolu hattındaki modernizasyon çalışmalarının 2018 Eylül’de tamamlanarak hattın ulaşıma açılması planlanıyor.

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