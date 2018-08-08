taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.974
USD
5,2847
EURO
6,1424
ALTIN
206,10
PETR
72,2200

Samsun'da kayıp kadının cesedi sulama kanalında bulundu

Bafra ilçesinde akrabalarına gittiğini söyleyerek evden çıkan kadın, sulama kanalında ölü bulundu.

İHA | 08.08.2018 - 23:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İlçe merkezine 6 kilometre mesafede bulunan Örencik Mahallesi’nde, eşinden 5 yıl önce boşanan ve psikolojik sorunları bulunan 36 yaşındaki Esengül Kurd, bugün 13.00 sıralarında annesine aynı mahallede oturan akrabalarına gideceğini söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

CANSIZ BEDENİ KANALDA BULUNDU

Yakınları tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda Esengül Kurd sulama kanalının içerisinde bulundu. Olay yerine çağrılan jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Samsun'da kayıp kadının cesedi sulama kanalında bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lı terörist ABD askerini vurdu

PKK'lı terörist ABD askerini vurdu

0
AB mahkemesinden fotoğrafta telif hakkı kararı

AB mahkemesinden fotoğrafta telif hakkı kararı

0
İsrail, Gazze bize 36 roket attı diyerek bomba yağdırdı

İsrail, Gazze bize 36 roket attı diyerek bomba yağdırdı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM