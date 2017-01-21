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Samsun'da şehit yakınlarından CHP tepkisi

Samsun’da şehit cenazesine gönderilen CHP çelenkleri, şehit yakınları tarafından istenmedi ve boş bir bahçeye atıldı.

21.01.2017 - 15:27
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Samsun'da şehit yakınlarından CHP tepkisi

Çarşamba ilçesindeki Rıdvan Paşa Camii’nde kılınacak olan cenaze namazı öncesinde, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın’nın yakınları olduğu iddia edilen kişilerce, CHP çelengini cami avlusundan çıkartılarak boş bir bahçeye atıldı.

"HDP İLE İŞBİRLİĞİ YAPANLARIN ÇELENGİNİ İSTEMİYORUZ"

Çelengi çıkartırken şehit yakınları “HDP ile işbirliği yapanların çelengini istemiyoruz" diyerek tepki gösterirken, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla onlara destek verdiler.

Şehit yakınları CHP çelengini istemedi VİDEO

Samsun'da şehit yakınlarından CHP tepkisi

Samsun'da şehit yakınlarından CHP tepkisi

Samsun'da şehit yakınlarından CHP tepkisi

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