Samsung Android 7 güncellemesini durdurdu

Geçtiğimiz hafta içerisinde Samsung tarafından Galaxy S7 ve S7 edge akıllı telefonları için dağıtılmaya başlanan ve birkaç ülkedeki kullanıcılar için kullanıma sunulan Android 7.0 Nougat güncellemesi bugün itibari ile askıya alındı ve tekrar beta olarak görüntülendi.

NEDEN DURDURULDUĞU HAKKINDA ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Samsung tarafından resmi olarak kullanıcılara dağıtılmaya başlanan ve büyük heyecan uyandıran Android 7.0 güncellemesinin neden durdurulduğu hakkında araştırmalar devam ediyor.

HATALARDAN DOLAYI OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Samsung geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile Türkiye’deki kullanıcılara da kısa bir süre sonra Galaxy S7 Android 7.0 güncellemesinin dağıtılacağını duyurmuştan aniden bir karar alıp güncellemeyi geri çekmesinin nedeni ise bazı hatalardan dolayı olduğu belirtiliyor.

Çin’de yaşayan birçok Galaxy S7 kullanıcı akıllı telefonlarında güncelleme bildirimlerinde tekrar Android 7.0 Beta ifadesinin yer aldığını belirtti.