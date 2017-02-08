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Samsung bataryalarını üreten fabrikada yangın

Samsung Grubu’nun bataryalarını üreten firma Samsung SDI, üretim tesislerinde küçük bir yangın çıktığı yolundaki haberleri doğruladı

08.02.2017 - 16:31
  1. Haberler
  2. Teknoloji

samsung

Samsung SDI yetkilisi Shin Yong-doo yaptığı açıklamada, çıkan yangının Tianjin tesislerinde yapılan üretimi etkilemediğini, yangının üretim bandında değil atık deposunda çıktığını söyledi.

Sosyal medya üzerinde paylaşılan fotoğraflarda üretim tesislerinden gökyüzüne doğru siyah dumanların yükseldiği görülüyor.

Samsung SDI, Samsung’un en büyük batarya tedarikçilerinden olmakla birlikte Samsung Galaxy Note 7 serisinin bataryalarını da üretmiş ve yaşanan fiyaskonun en büyük sorumlularından biri olmuştu.

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