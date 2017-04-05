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Samsung Galaxy S8'de güvenlik kilidi aşıldı

Samsung'un Galaxy S8 modelinde kusursuz olarak tanıttığı 3 aşamalı güvenlik sisteminde sorun var.

05.04.2017 - 09:17
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Samsung Galaxy S8'de güvenlik kilidi aşıldı

Samsung Galaxy S8'de güvenlik kilidi aşıldı

Samsung'un Galaxy Note 7 telefonlarında yaşadığı şoka bir yenisi daha eklendi. Bataryasındaki yanma ve patlama problemi nedeniyle piyasadan toplatılan Galaxy Note 7'den sonra S8'den beklentiler yüksekti.

EN BÜYÜK YENİLİK OLARAK 'GÜVENLİK KUSURSUZ' DENİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta yeni amiral gemisi Galaxy S8'i tanıtan Samsung'un lansmanda sunduğu yenilikler beğeni toplamıştı ancak en büyük yenilik olarak Galaxy S8'in güvenlik konusunda "kusursuz" şeklinde yaptığı sunum gösterilmişti.

PARMAK İZİ OKUYUCUSU GERİ PLANA ALINDI

Galaxy Note 7'de de kullanılan retina taraması S8 ve plus modelinde de sunuldu. Bir diğer güvenlik önlemi parmak izi okuyucusu ise arka panele alındı.

Samsung Galaxy S8'de güvenlik kilidi aşıldı

SON ÖZELLİK YÜZ TANIMA SİSTEMİ

Şirketin güvenlikteki son özelliği ise yüz tanıma sistemiydi. Google'ın Android 4.1 sürümüyle mümkün hale gelen yüz tanıma sisteminde beklentiler büyüktü. Ancak sunulan bu güvenlik önleminin kolaylıkla delinebileceği kanıtlandı.

Samsung Galaxy S8'de güvenlik kilidi aşıldı

GÜVENLİK DELİNDİ

Marcianophone ismindeki bir Youtube kanalı açığı adım adım gözler önüne serdi. Galaxy S8'i test eden kişi önce telefonla selfie çekti.

Samsung Galaxy S8'de güvenlik kilidi aşıldı

ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFI TELEFONA GÖSTERİNCE KİLİT AÇILDI

Sonrasında fotoğrafı, yüz tanıma kilidiyle çalışan diğer Galaxy S8 telefona okutmaya çalıştı. İlk denemelerde yüz tanıma sağlam durdu. Samsung'un yazılımı, karşısında gerçek bir yüzün olmadığını öngörerek cihazın kilidini açmadı. Ancak birkaç denemede daha bulunan kullanıcı, ekstra bir işlem yapmadan, telefonun güvenliğini geçmeyi başardı.

Samsung Galaxy S8'de güvenlik kilidi aşıldı

PARMAK İZİ VE RETİNA TARAMASI DAHA GÜVENLİ

Uzmanlar, parmak izi ve retina taramasını daha güvenli gösteriyor fakat Samsung Galaxy S8 bu üçlü güvenlikten sadece birinin kullanılmasına imkan veriyor.

Samsung Galaxy S8'de güvenlik kilidi aşıldı

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