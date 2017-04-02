Samsung Galaxy X çıkış tarihi sızdırıldı

Bilindiği üzere Samsung yaklaşık 2-3 senedir katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Son zamanlarda Galaxy X olarak adlandırılmaya başlanan bu model hakkında hali hazırda pek bir bilgi bulunmuyor.

ÖZELLİKLERİ AÇIKLANMADI

Galaxy X’e dair şu ana kadar sızdırılan bilgiler telefonun konsept çizimleri ve Samsung’un aldığı bazı teliflerden ibaret. Güney Koreli teknoloji devinin, akıllı telefon pazarında önemli bir kilometre taşı olması beklenen yeni modelinin ne gibi özelliklere sahip olacağı da henüz kesinleşmiş değil.

HARCANAN BÜTÇE

Fakat teknoloji severlerin genel kanısı, Samsung’un önemli bir Ar-Ge bütçesi ayırdığı bu yeni modelini, amiral gemisi sınıfında listeleyeceği yönünde. Zira başka türlü harcanan araştırma bütçesinin, yerine konulabilmesi pek de olası görünmüyor.

ÖNÜMÜZDEKİ SONBAHARDA..

Peki şu ana kadar özellikleri ve tasarımı ile ilgili net bir bilgi edinemediğimiz Galaxy X ne zaman çıkacak. Bu konu hakkındaki son söylenti Çin’den geldi. Samsung’a oldukça yakın bir kaynaktan alındığı iddia edilen bilgiye göre, Galaxy X önümüzdeki Sonbahar’da satışa sunulacak. Bir diğer değişle Galaxy X’in 2017’in 3. çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

Peki bu tarihlerde genelde Note serisinin yeni modelini tanıtan Samsung nasıl bir takvim güncellemesi yapacak. Genel düşünce, Note 8’in Galaxy X’ten 1-2 ay sonra tanıtılacağı yönünde. Açıkçası pazara bu kadar kısa aralıklarla iki güçlü modeli sürmek ne kadar mantıklı orası da tartışılır.