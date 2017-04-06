Samsung, Huawei'ye tazminat ödeyecek

Çin'de görülen davanın kaybeden tarafı olan Samsung'un Huawei'ye 80 milyon yuan (11.6 milyon dolar) tazminat ödemesine hükmedildi. Karar sonrası iki taraftan da açıklama geldi.

HUAWEİ: KARAR YERİNDE

Huawei, kararın yerinde olduğunu belirtirken, Samsung tarafı, kararın incelenmesinden sonra temyiz kararının kullanılıp kullanılmayacağına karar vereceğinin altını çizdi.

SAMSUNG'UN KENDİLERİNE AİT 4G TEKNOLOJİLERİNİ KULLANDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Şirket geçen yıl Samsung’un kendilerine ait olan bazı 4G teknolojilerini kullandığını iddia etmiş ve mahkemeye başvurmuştu