Sanal bebek geri dönüyor

Japon oyuncak firmasi Bandai, Türkiye'de 'sanal hayvan' ya da 'sanal bebek' olarak bilinen 'Tamagotchi'yi 20 yıl sonra yeniden piyasaya sürdü.

SANAL BEBEKLER ESKİSİNDEN DAHA KÜÇÜK

Bandai firması 6 adet farklı dijital hayvanın olduğu yeni nesil Tamagotchi'leri piyasaya sürerken eski versiyondaki karakter tasarımlarına sadık kaldı. Ancak yeni sanal bebeklerin boyutu eskisine oranla daha küçük. Tamagotchi sahipleri yumurta şeklindeki oyuncaktaki dijital hayvanını 'doğumundan' beri büyütüyor. Yapılması gereken sadece belli aralıklarla dijital karaktere yemek vermek, onu sevmek ve temizliği ile ilgilenmek. Yeni nesil Tamagotchi'ler ayrıca yazılı mesaj gönderebiliyor.

ŞU ANDA SADECE JAPONYA'DA SATILIYOR

Sputnik'te yer alan habere göre yeni nesil Tamagotchi'ler şu anda sadece Japonya'da satılıyor ve fiyatı 1500 yen (yaklaşık 14 dolar). 2 yıl önce Apple da sanal bebeklere el atmış, yazılımsal bir uygulamayla Apple Watch'lara yüklenebilecek olan Tamagotchi'den saat vasıtasıyla haber alabilmeyi mümkün kılmıştı.