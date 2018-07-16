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Sanatçı polisten 28 sergi

Polis başmüffetişi Ahmet Sula, resim, şiir ve el yazısındaki yeteneği ve açtığı sergilerle ilgi çekiyor.

AA | 16.07.2018 - 14:40..
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  2. Kültür Sanat

Gaziantep Emniyet Genel Müdürlüğünde yıllardır görev yapan polis başmüffetişi Ahmet Sula, sanattaki yeteneğiyle farklı bir polis profili çiziyor. Resim, şiir ve el yazısındaki yeteneğini çocuk yaşta keşfeden Ahmet Sula, gençlik yıllarında ve meslek hayatına başladıktan sonra da gönül verdiği sanattan vazgeçmedi.

Yurt içinde ve yurt dışında 28 sergi açan, Gaziantep, Şırnak, Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Adıyaman'da düzenlediği etkinliklerle binlerce kişiyle bir araya gelen Ahmet Sula, mesleğini öğrenen herkesin ilgisini çekiyor.

EĞİTİMLER VERİYOR

Etkinliklerinde mesleki tecrübelerini aktaran ve özellikle gençlere yeteneklerini keşfetmeleri konusunda önerilerde bulunan Ahmet Sula, Ankara'da güzel yazıyla ilgili eğitimler de veriyor.

Polis başmüffetişi Ahmet Sula, sanata ilgisinin ilkokulda başladığını, gayesinin, "güçlü bir medeniyetin sanat gücünü anlatabilmek" olduğunu dile getirdi. Ahmet Sula, sanatın kendisi için bir amaç değil, araç olduğunu kaydetti.

Sanatçı polisten 28 sergi

"ÇOK ŞANSLI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Ahmet Sula, "Yaptığım sanat, hayatın soğuk yüzüyle sürekli karşı karşıya olan polislikle pek bağdaşmıyor gibi görünüyor fakat insanoğlu için hayat okumaktan ibarettir. O yüzden ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum çünkü hayatın acı, kötü yüzüyle karşı karşıya kalıp oradan okumalar yapmak, benim çok farklı bir hazine sahibi olmama zemin hazırlamış. Bugün bunu çok daha iyi anlıyorum çünkü bir bakış farklılığı var. Derin okumalar yapma gibi bir derdim var. Eserlerim benim ibadetimdir, atölyem ve sergi salonları da mabedimdir. Ben öyle bakıyorum. Gençlere iham veriyoruz, özgüvenin artmasına ve cesaretin olmasına vesile oluyoruz." dedi.

Sanatçı polisten 28 sergi


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