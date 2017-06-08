Sanayi üretim verileri açıklandı

Buna göre nisan ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2.3 arttı. Yıllık artış ise yüzde 6.7 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

ÖNCEKİ YILA GÖRE...

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.

EN YÜKSEK ARTIŞ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 12,2 ile sermaye malında gerçekleşti.