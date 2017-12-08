Sanayi üretimi endeksinde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ekim ayı sanayi üretim endeksini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,3 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,9 azaldı.