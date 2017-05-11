Sanayiciler TRT payı ödemeyecek

Bakan Özlü, Üretim Reform Paketi'nin tanıtımına ilişkin düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Sanayicilerden elektrikte TRT payı alındığına işaret eden Özlü, "Bunu Maliye Bakanlığımızla görüştük. Maliye Bakanlığımız TRT için şans ve talih oyunlarından kesilen bir paydan TRT'ye kaynak aktaracak, sanayiciler değil. TRT desteksiz kalmayacak ama TRT'yi destekleyen sanayicimiz değil, şans ve talih oyunlarından gelen gelir olacak. 2015 yılında sanayicilerin TRT'ye ödediği pay 344,2 milyon lira. Biz bunu kaldırıyoruz." ifadesini kullandı.