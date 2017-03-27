Sandıkların ilk ziyaretçileri CHP'liler

Sınır kapıları ve yurt dışı temsilciliklerimizde bugün başlayan referandum oylamasında Atatürk Havalimanı’ndaki seçim sandıklarının ilk ziyaretçileri CHP’liler oldu.

3 SAAT SONRA CHP'Lİ İL BAŞKANI GELDİ

Saat 08.00’de başlayan oylamadan 3 saat sonra ilk olarak CHP İl Başkanı Cemal Canpolat ve daha sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, havalimanındaki sandık görevlilerini ziyaret etti.

"İLK KEZ BU KADAR BÜYÜK SORUMLULUK ALDIK"

Cemal Canpolat görevlileri tek tek kutlayıp başarılar diledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün oyunu kullanan ve yurt dışından gelen vatandaşlarımızın oylarının hayırlı olmasını diledik. Sandık görevlilerimizi ziyaret edip kontrol ettik. CHP olarak bütün sandık güvenliklerini aldığımızı belirtmek istiyorum. İstanbul’da ilk kez bu kadar kapsamlı geniş bir şekilde sandık güvenliği ve sandık sorumluluğumuzu aldık.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK"

Havaalanında da hem sandık sorumlularımız var hem de hukukçu arkadaşlarımız var. Bunun dışında İstanbul’daki bütün sandıklarda, yani her sandıkta 3 görevlimiz var. Bütün yurttaşlarımız gelip oylarını kullansınlar. Sandık güvenliği konusunda en ufak bir tereddütleri olmasın.

"İNŞALLAH HAYIRI ÇIKARACAĞIZ"

CHP olarak her türlü tedbiri aldık. Biz referanduma hazırız. İnşallah ayın 16’sında ilk önce hayırı çıkaracağız sonra ülkemizden demokrasinin yeniden kurumsallaşması için bütün partilerin içinde bulunacağı parlamenter sitemin geniş ve katılımcı ve güçlendirilmiş bir parlamento yapısını yeniden oluşturacağız.”

SANDIK GÖREVLİLERİNİ ZİYARET ETTİLER

Cemal Canpolat’tan sonra Atatürk Havalimanı seçim sandıklarına CHP Grup Başkanvekili Engin Altay geldi. Engin Altay’da geliş katındaki oy sandıkları görevlilerini ziyaret ederek başarılar diledi. Engin Altay ve Cemal Canpolat daha sonra Atatürk Havalimanı’nda seçim ofisini ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.