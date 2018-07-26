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Şanlıurfa müzeler şehri oluyor

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Şanlıurfa, arkeolojiden mozaiğe, mutfaktan müziğe kadar ardı ardına açılan tematik müzelerle adından söz ettiriyor.

AA | 26.07.2018 - 12:52..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan Şanlıurfa, sayısı 13'e ulaşan tematik müzeleriyle turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Güneydoğu'nun önemli kültür ve tarih kenti Şanlıurfa, adeta açık hava müzesini andırıyor.

Özellikle kültür turları kapsamında her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Şanlıurfa, arkeolojiden mozaiğe, mutfaktan müziğe kadar ardı ardına açılan müzelerle de adından söz ettiriyor.

Şanlıurfa müzeler şehri oluyor

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MÜZESİ UNVANI

Şehirde en çok ilgiyi, Türkiye'nin en büyük müzesi unvanını alan ve ziyaretçilerine insanlığın ilk çağlarından günümüze kadar uzanan serüvenini, tarihi eser, canlandırma ve imitasyonlarla yaklaşık 70 bin eseri görme imkanı sunan Şanlıurfa Müze Kompleksi çekiyor.

Şanlıurfa müzeler şehri oluyor

FARKLI BİR ATMOSFER SUNUYOR

Roma dönemine ait sarayın tabanına işlenen Savaşçı Amazon Kraliçeleri mozaiklerinin bulunduğu Haleplibahçe Mozaik Müzesi de ziyaretçilerine farklı bir atmosfer yaşatıyor.

Birçok ses ve saz sanatçısı ile bestekarın yetiştiği kentte, İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses adına kurulan müzelerde ise müzik aletleri, plak ve kasetler gibi çeşitli eşyalar sergileniyor.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşu sırasında kullanılan savaş malzemeleri ise Kurtuluş Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Tarih boyunca var olan geleneksel damak tadının korunmaya çalışıldığı şehirde kurulan Mutfak Müzesi'nde de kentin meşhur lezzetleri tanıtılıyor.

Şanlıurfa müzeler şehri oluyor

ŞEHRİN KÜLTÜRÜ TANITILIYOR

Urfa Kent Müzesi'nde ise şehrin sosyal yaşantısından mutfağına kadar geçmişten günümüze gelenek ve görenekler çeşitli eserler aracılığıyla yansıtılıyor. Şehrin merkezinde bulunan El Sanatları Müzesi de meraklıların uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde de farklı tarihlere ait yaklaşık bin çeşit oyuncak yer alıyor. Kentte, Kur'an-ı Kerim esas alınarak hazırlanan Peygamberler Tarihi Müzesi ile Tarım Müzesi de kısa süre içerisinde kapılarını ziyaretçilere açacak.

Proje çalışması tamamlanan Şanlıurfa Basın Müzesi ile Tasavvuf Müzesi ise gelecek aylarda hizmete sunulacak.

Şanlıurfa müzeler şehri oluyor

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