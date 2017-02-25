Şanlıurfa'da Balıklıgöl’e ziyaretçi akını

Yurdun birçok yerinden bölgeye giden vatandaşlar aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek yaşadıkları anı ölümsüzleştirdi.

URFA LEZZETLERİ

Şanlıurfa, tarihi ve kültürel zenginlikleri kadar lezzetleriyle de ünlü. Ziyaretçiler tarihi çarşıları ve Balıklıgöl gezilerinin ardından meşhur Urfa lezzetlerini de tatmadan gitmiyor.

Balıklıgöl’e giden vatandaşlar, gezilip görülmesi gereken yerlerin başında Şanlıurfa’nın geldiğini belirtti. Vatandaşlar Şanlıurfa’nın maneviyatının da çok önem arz ettiğini söylerken ziyaretçilerin Balıklıgöl’ü de mutlaka görmesi gerektiğini ifade etti.