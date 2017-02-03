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Şans oyunları talihlilerine FETÖ incelemesi

FETÖ’nün bazı illerdeki şans oyunları çekilişlerinden aylık himmet ve para aldığı belirlendi.

03.02.2017 - 09:23
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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 20 bin liranın üzerinde ikramiye kazanan talihlileri mercek altına aldı. Bu tutar ve üzerinde ikramiye kazananların genel bilgi taraması yapılarak, kapsamlı bir istihbarat çalışması yapılıyor.

BAKAN AÇIKLADI

Somali'ye gönderilen yardımlara bile el atan terör örgütünün Milli Piyango İdaresi'ne sızıp sızmadığı, şans oyunlarına hile karıştırıp karıştırılmadığı iddialarına yanıt Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi. Ağbal, ikramiyelerin kimlik bilgileri tespitinin ardından ödendiğini belirtti. Maliye Bakanı Ağbal, 20 bin lira ve üzerindeki ödemelerde de kimlik bilgilerinin MASAK'a bildirildiğini kaydetti.

Bakan Ağbal, şans oyunlarına ait çekilişlerin halka ve medyaya açık olarak noter gözetiminde gerçekleştiğini, ayrıca çekilişe ilişkin tüm işlemlerin tutanağa bağlanarak kayıt altına alındığını bildirdi. Ağbal, Eylül 2016'dan bu yana şans oyunları çekilişlerinin kurumun resmi internet sitesinden canlı yapıldığını anımsatarak, "Şans oyunlarında kazanılan ikramiyeler İdarece kimlik tespiti yapılmak suretiyle talihlilerine ödenmekte. 20 bin lira ve üzerindeki ikramiye ödemelerinde talihlilere ait kimlik bilgileri Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na düzenli olarak iletilmekte" yanıtını verdi.

Devreden paraların talihlileri arasında örgüt mensuplarının olduğu ortaya çıktı.

15 YILLIK ARŞİV

Örgütün son 15 yıllık arşivinde birbirinden ilginç olaylar gün yüzüne çıkıyor. İncelemelerde, örgütün, işadamlarını, vatandaşı ve esnafı tehdit ederek, himmet, infak, burs, bağış adı altında topladığı paraların dudak uçuklatacak rakamlara ulaştığı belirlendi.

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