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Saraybosna nisan ayında bembeyaz oldu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da dün gece başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

19.04.2017 - 10:46
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Son günlerde havaların ısınmasıyla adeta bahara "merhaba" diye Saraybosnalılar, nisan ayında yağan kar nedeniyle sabah işe veya okula gitmek üzere evlerinden çıkarken zor anlar yaşadı.

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Birçok vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren araçlarını ve evlerinin önünü temizlemek için işe koyulurken, şehir merkezinde ise ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Kar kalınlığı şehir merkezinde 15 ila 20 santimetreye kadar ulaşırken, meteoroloji uzmanları kar yağışının yarın ve cuma günü de devam etmesinin beklendiği, hafta sonu hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşebileceği uyarısında bulundu.

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