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Sarıyer'de 700 gecekonduya tapu verilecek

Sarıyer Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle alınan kararla Emirgan Mahallesi’ndeki 700 gecekonduya tapu verilmesi kararlaştırıldı.

Ajanslar | 08.01.2017 - 14:26
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Sarıyer'de 700 gecekonduya tapu verilecek

Sarıyer Belediye Meclisi, Emirgan Mahallesi’nde mülkiyeti Hazine’ye ait 951 No’lu adada, üzerinde yaklaşık 700 binanın bulunduğu 159 dönümlük alanın imar ıslah plan çalışmasını tamamladı.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI İBB KARARINI BEKLİYOR

Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun haberine göre Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle alınan kararda, gecekondulara tapu dağıtılması kararlaştırıldı. Plan çalışması İBB Meclisi’ne gönderildi. İBB Meclisi onarsa vatandaşlara 2981 Sayılı Kanun’la dağıtılan tapu tahsis belgeleri tapuya dönüşecek.

CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Bu çalışmanın her bir boyutu yasal çerçeve içindedir ve İBB’den ret yerse bilin ki, işin arkasında başka manevralar vardır” dedi.

Tapu verilmesi planlanan alanSarıyer'de 700 gecekonduya tapu verilecek

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