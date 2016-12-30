Sarıyer'de fırtına ağacı devirdi

Yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle Ankara ve 19 ilde 30 Aralık 2016 Cuma günü eğitime ara verildi.

%100 Futbol Yılbaşı Özel programına konuk olan isimlere hangi takımın şampiyonluğa ulaşabileceği soruldu.

5 isimden hangi takım şampiyon olur tahmini

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Mersin'deki sel felaketinde karı koca hayatını kaybetti

Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden ve cesetleri farklı yerlerde bulunan iki kişinin Serkan Genç ve eşi Fatma Genç olduğu belirlendi.