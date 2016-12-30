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Sarıyer'de fırtına ağacı devirdi
Türkiye'nin her yerini etkisini alan soğuk ve yağışlı havayla birlikte yaşanan şiddetli rüzgar zor anlar yaşatıyor..
Haber Merkezi | 30.12.2016 - 11:03
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Poligon Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, aşırı rüzgara dayanamayan ağaç kökünden çıktı..
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