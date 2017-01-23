Şarkıcı Kıraç'ın İstanbul'daki çifti

Müzik kariyerinde 20 yılı geride bırakan, bugüne kadar diziler için yaptığı müziklerle adından sıkça söz ettiren Kıraç, yakın dostları hariç hiç kimsenin bilmediği, Beykoz’a bağlı Ali Bahadır Köyü’ndeki çiftliğiyle ilgili HT Magazin'e konuştu.

ÇİFTLİK 13 DÖNÜM

5 yıl önce eşi Ayşe Şule Bilgiç’le bankadan kredi çekerek bu çiftliği aldıklarını ve kredisini hâlâ ödediklerini belirten ünlü şarkıcı “13 dönümlük bu çiftlikte 17 inek, 16 tavuk, 8 ördek ve 5 hindi besliyorum” diyor.

SİT ALANI İÇİN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Çiftlik sit alanı olduğu için 5 yıldır karavanda yaşamaya mecbur bırakıldıklarından dert yanarak ilgili makamlara seslenen Kıraç, bütün ömrünü şehir hayatında geçirenlereyse “Topraktan geldik toprağa gideceğiz, kini ve nefreti arkamızda bırakalım” çağrısında bulunuyor.