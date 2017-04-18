Sarkozy oyunu Fillon'a verecek

Sarkozy, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, cumhurbaşkanı seçimlerinde Fillon'u destekleyeceğini belirterek, "Fillon, Fransa'da felaket olan son beş yılın dönüşümünü sağlayacak, aşırı sağ ve solu önleyecek projeye sahiptir." ifadesini kullandı.

SARKOZY RAKİP OLMUŞTU

Merkez sağın cumhurbaşkanı adayını belirleme seçiminde ilk turda Fillon yüzde 44,1 oy almıştı. Fillon’nun ardından eski Başbakan Alain Juppe de yüzde 28 ile yarışı ikinci sırada tamamlamış, Sarkozy ise yüzde 21 ile ancak 3. sırada yer alabilmiş ve aday olma hakkını kaybetmişti.

Yapılan son anketlerde, yolsuzluk iddialarıyla sarsılan Fillon'un, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda üçüncü sırada yer alacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 23 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu turda herhangi bir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde 7 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak.