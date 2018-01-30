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Sarp Apak: Tüm erkeklere hanımcılığı tavsiye ediyorum

Sarp Apak, Gülse Birsel’in yazdığı ‘Jet Sosyete’ dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 06:16..
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Haziran 2017’de Bengisu Uzunöz ile nikah masasına oturan Sarp Apak, samimi açıklamalarda bulundu.

"YAKINDA ÇOCUK MÜJDESİNİ PATLATIRIM"

Apak, “Evlenmek için 35 yıl bekledim! Aradığım insanı buldum, keyfim yerinde maşallah. Bir an önce baba olmak istiyorum. Yakında çocuk müjdesini patlatırım. Uzatmanın alemi yok” dedi.

"HANIMCILIK ÇOK RAHAT"

Evde karısının sözünün geçtiğini söyleyen Sarp Apak sözlerine şöyle devam etti: “Şov yapmıyorum, bildiğiniz hanımcıyım. Bundan da hiç gocunmuyorum. Bizim evde de böyleydi. Babam çok mutludur mesela, kafası hep rahat! Net bir şekilde ifade ediyorum; doğrusu budur zaten. Eşim mutluysa, ben de mutlu olurum. Huzur için tüm erkeklere hanımcılığı tavsiye ediyorum.”

Sarp Apak: Tüm erkeklere hanımcılığı tavsiye ediyorum

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