Savaş uçakları PKK mevzilerini vurdu

Terörle mücadele kapsamında sınır ötesindeki terör hedeflerine operasyonlar devam ediyor.

PKK HEDEFLERİ VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri bugün düzenlenen harekatla ilgili; "Bugün 14.56-15.07 saatleri arasında Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede bir dağın yamacında tespit edilen 5 hedef (mağara, sığınak ve bir Doçka silah mevzii) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Zayiat tespiti devam etmektedir." açıklamasını yaptı.