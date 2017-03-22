taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.607
USD
3,6289
EURO
3,9242
ALTIN
145,59
PETR
50,6000

Savcı Bharara ders vermeye başlayacak

ABD Başkanı Trump döneminde görevden alınan Bharara, New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çalışacak.

22.03.2017 - 09:50
  1. Haberler
  2. Dünya

s

ABD'de Trump yönetiminin göreve başlamasının ardından görevde kalacağı düşünülen fakat sürpriz şekilde istifası istenen savcı Preet Bharara, istifa etmediğini ve bunun sonucunda görevden alındığını açıklamıştı.

Bharara'nın savcılık görevinden alındıktan sonra hangi mesleği yapacağı belli oldu. Bharara, New York Üniversitesi'nde hukuk eğitimi verecek. Bharara, Hukuk Fakültesi'nin fahri üyesi olacak ve 1 Nisan'dan itibaren fakülteye katılacak.

'İLGİLENDİĞİM KONULARA DEVAM EDECEĞİM'

Konuyla ilgili konuşan Bharara, "ABD'deki en iyi eğitim kurumlarından birisi olan New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne katılmaktan onur duyuyorum. Böylesine saygın bir ortama katılma şansı bulmaktan memnuniyet duyuyorum. Derinlemesine ilgilendiğim konular olan suç, sosyal adalet, dürüst hükümet, ulusal güvenlik, sivil haklar ve şirketlerin denetlenebilirliği alanlarına işaret etmeye devam etme fırsatını bulmak beni heyecanlandırıyor." dedi.

Bharara, üniversitenin kampüsüne yabancı değil. Görevden alınan savcı, son olarak ocak ayında üniversiteye çeşitli paneller vermek üzere gelmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray Olimpiyat Stadı'na taşınıyor

Galatasaray Olimpiyat Stadı'na taşınıyor

20
Almanya'dan 15 Temmuz sonrası silah sevkiyatı yasakları

Almanya'dan 15 Temmuz sonrası silah sevkiyatı yasakları

96
Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın boşandı

Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın boşandı

36
Adana'da tuvalette ceset bulundu

Adana'da tuvalette ceset bulundu

14
Çavuşoğlu ABD Adalet Bakanı'yla FETÖ ve PYD'yi konuştu

Çavuşoğlu ABD Adalet Bakanı'yla FETÖ ve PYD'yi konuştu

37
Afyon'da sinyal kesici cihazla soygun yapanlar yakalandı

Afyon'da sinyal kesici cihazla soygun yapanlar yakalandı

3
3 boyutlu haber sunumu

3 boyutlu haber sunumu

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM